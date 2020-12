Ministro Paulo Guedes defende vacinação para salvar vidas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a "vacinação em massa", para "salvar vidas" e garantir o retorno seguro ao trabalho e a retomada econômica do país. A declaração foi feita durante o anúncio dos dados da criação de empregos formais do Brasil.

"Quero mandar um abraço afetuoso aos brasileiros pela resiliência e pela fraternidade no enfrentamento dessa pandemia. Foi um ano muito difícil para todos nós. O que eu espero agora é que vocês se mantenham em boa saúde, celebrem a vida com as famílias e para o ano que vem nossa esperança e nosso trabalho vai ser a vacinação em massa para salvar vidas e garantir um retorno seguro ao trabalho e garantir a retomada do crescimento econômico brasileiro", disse o ministro.

De acordo com o R7, o Brasil criou em novembro 414.556 vagas formais de trabalho, conforme levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). No entanto, o discurso do ministro contraria os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) onde aponta que o desemprego no país cresceu e já atinge 14 milhões de brasileiros.

A explicação para a diferença, aparentemente contraditória, é a de que o dado da Ministério da Economia se refere apenas às vagas formais, com carteira assinada, enquanto o do IBGE fala de todos os tipos de trabalho.