Bolsonaro fará pronunciamento em rede nacional na véspera de Natal

O presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e T, nesta quinta-feira (24), véspera da Natal, às 20h30 (Horário de Brasília). Ele deve destacar as ações do governo em combate à pandemia do novo coronavírus.

Antes disso, segundo o R7, o presidente fará sua live semanal nas redes sociais. Em um ano atípico, Bolsonaro deve agradecer aos profissionais de saúde pelo trabalho desempenhado durante a pandemia do novo coronavírus, além de abordar assuntos como o auxílio emergencial e do programa de manutenção de empregos formais.

Neste ano, Bolsonaro realizou seis pronunciamentos em rede nacional, cinco deles sobre a pandemia da covid-19. Em março, no início da crise sanitária no País, o presidente divulgou quatro pronunciamentos em que defendeu o combate à pandemia "sem pânico", "sem histeria" e se referiu a doença como uma "gripezinha". O chefe do Executivo fez ainda propaganda da hidroxicloroquina, medicamento sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus.

O presidente passará o Natal com a família em Brasília e, para isso, retorna nesta quarta-feira no período da tarde de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde está em recesso desde sábado (19).