Ministro Marcelo Queiroga nega atraso na vacinação contra Covid em crianças

"Por exemplo, a Inglaterra não aplica essas vacinas. Está atrasado lá?", questionou Queiroga. No entanto, em julho, a Folha de S.Paulo mostrou que 13 países já vacinavam os mais novos e que os Estados Unidos, que já estavam imunizando essa faixa etária, registraram 30,7% do total de óbitos brasileiros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.