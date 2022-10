Bolsonaro critica Bonner no SBT ao falar de Lula

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) criticou o jornalista William Bonner, da TV Globo, ao falar das condenações anulada de Lula, seu adversário no 2º turno das eleições. A declaração foi feita durante entrevista ao SBT, nesta sexta-feira (21).

"Ele [Lula] continua sendo uma pessoa criminosa. Não é porque os processos foram anulados e voltaram para a primeira instância que ele passou a ser uma pessoa inocentada. Só acredita em Bonner, que ele [Lula] não deve nada a justiça, quem for muito anjo no país. A reaproximação foi maior, ele [Moro] entende que se o Lula voltar vai ser uma desgraça para todo o Brasil, para todo mundo, para aposentado, pensionista, nossa economia, etc., foi por isso que nos aproximamos e estamos nos dando muito bem".

Bolsonaro se referiu à sabatina no Jornal Nacional, em agosto, quando Bonner afirmou que Lula "não deve nada à Justiça". "O Supremo Tribunal Federal lhe deu razão, considerou o então juiz Sérgio Moro parcial, anulou a condenação do caso do triplex e anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à Justiça".