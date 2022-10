Auxílio Brasil: Caixa libera parcela de outubro

Caixa Econômica Federal liberou, nesta sexta-feira, o pagamento da parcela de outubro do Auxilio Brasil aos beneficiários com NIS, o Número de Inscrição Social, de final 8.

Esta é a terceira parcela com o valor mínimo de R$ 600, que seguirá até dezembro. A emenda assinada em agosto que aumentou o valor da parcela também incluiu mais de 2 milhões de famílias ao programa. Agora são cerca de 20 milhões de famílias beneficiadas.

O Auxílio Gás de 112 reais, que é o valor correspondente ao preço médio do botijão de 13 quilos, também foi pago nesta sexta-feira às famílias inscritas no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com NIS de final 8.

Pode fazer parte do programa quem está incluído no CadÚNico e tenha pelo menos um membro da família que receba o BPC, Benefício de Prestação Continuada.

Em janeiro de 2023, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a ser de 400 reais. E o Auxílio Gás volta a pagar metade do preço médio do botijão de gás.

Na próxima segunda-feira, dia 24, os pagamentos dos dois auxílios vão ser feitos para beneficiários com NIS de final 9 e na terça, dia 25, para aqueles com NIS de final 0.