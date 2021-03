Ministro Kassio Nunes acompanha pais com Covid-19

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques foi pego de surpresa com o julgamento do ex-juiz Sérgio Moro, nesta terça-feira (09). Nunes Marques está em São Paulo acompanhando o tratamento dos pais que foram diagnosticados com Covid-19. De acordo com o Estadão, a informação foi confirmada pelo próprio ministro e, ele ainda afirmou que os filhos estão isolados devido à doença.

Em decorrência do estado de saúde de seus pais, o magistrado pediu vista para analisar a ação de suspeição contra Moro. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, no passado, o ministro vai analisar o processo pela primeira vez. Segundo a publicação, Kassio Nunes não teria como elaborar um voto da importância da questão apresentada de um dia para o outro, e justamente em um momento em que precisa dividir as atenções com a família.