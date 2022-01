Ministro do Turismo defende afrouxar regras sobre Covid-19 para retomar cruzeiros

O ministro do Turismo, Gilson Machado, defende que as regras de controle da Covid-19 em viagens de cruzeiros sejam flexibilizadas para permitir a retomada das embarcações. Durante reunião nesta segunda-feira (03), representantes de ministérios decidiram não alterar as regras sobre os cruzeiros. Para o ministro, o percentual deveria ser maior para declarar surto de Covid-19 e impor restrições ao navio. Além de manter a exigência de vacinação e de testes negativos, feitas pelas companhias de cruzeiros.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.