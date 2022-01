Brasileiro se revolta com suspensão de cruzeiros após surto de Covid-19; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a revolta de um turista brasileiro após a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de suspender a temporada de navios de cruzeiro na costa brasileira devido ao aumento de casos de Covid-19 nas embarcações. PASSAPORTE VACINAL "mais uma que os NÃO NEGACIONISTAS" falaram que é CIÊNCIA.....



Cruzeiro lotado, todo mundo com passaporte, todo mundo com teste PCR de 24h antes... máscaras.... e por ai vai...



Olha como estão felizes a bordo de um dos cruzeiros.... pic.twitter.com/Fm7KMbRWD3 — Marcos Kleber (@mkleber_br) January 3, 2022 "Cruzeiro cancelado. Foi exigido passaporte vacinal, o (teste) PCR 24 horas antes (de embarcar). E o que deu? O navio cancelou o cruzeiro por conta da Anvisa...Meus últimos minutos de curtição do ano parado aqui no Costa Diadema, em Salvador. Estou sendo obrigado a descer para a cabine e ficar lá recebendo alimentação como presidiário. De acordo com a Agência, em 9 dias, foram registrados cerca de 798 casos da doença. A Anvisa afirmou que a decisão foi "pautada em critérios técnicos e fundamentada no princípio da precaução".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.