CoronaVac tem mais eficácia para quem pratica exercício, diz pesquisa

Exercícios físicos melhoram eficácia da CoronaVac. Uma pesquisa mostrou que os pacientes que faziam exercícios físicos regularmente tiveram 40% a mais de chances de desenvolver anticorpos contra o coronavírus após a vacinação e 50% de continuar com a presença desses anticorpos seis meses depois de ter tomado as duas doses da vacina. Um dos autores do estudo, o fisiologista, Bruno Gualano, explicou que os exercícios físicos estimulam o sistema imunológico de uma forma geral para todos os tipos de doenças, inclusive contra a covid 19. O estudo foi realizado em duas fases e acompanhou mais de 1,6 mil pacientes. Cerca de 900 deles eram considerados ativos e pouco mais de 700, sedentários. Para se encaixar no critério de praticamente de atividade física, a pessoa precisava fazer o mínimo de 150 minutos de exercício por semana o que dá, em média, 30 minutos por dia, cinco vezes por semana. Entraram na conta todas as atividades que movimentavam o corpo de forma intensa ou moderada, como passear com o cachorro ou ir de bicicleta para o trabalho.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.