Sobe para 26 número de mortes por causa das chuvas na Bahia

O número de mortes na Bahia devido às chuvas subiu para 26, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (03) pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec). A última morte registrada foi de um homem de 39 anos, que se afogou num povoado do município de Belo Campo. A morte ocorreu no último dia 30 de dezembro, mas só agora foi atualizada pela prefeitura da cidade. A Bahia registrou 166 municípios afetados pelas chuvas, sendo 154 estão com decreto de situação de emergência. Já são 518 feridos no estado, onde 30.915 pessoas estão desabrigadas e 62.731 desalojadas.

