Ministro anuncia distribuição de 28,2 milhões de testes para covid-19

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste sábado (8) que a pasta vai distribuir cerca de 28,2 milhões de testes rápidos de antígeno para a detecção da covid-19 ainda em janeiro. Segundo ele, desde setembro foram distribuídos 31,6 milhões de testes. Em publicação nas redes sociais, ele solicitou dos estados e municípios a compra de mais testes. "É importante que os estados e municípios se engajem nessa estratégia de testagem, adquirindo mais testes, aplicando-os corretamente e enviando tempestivamente os resultados ao Ministério da Saúde", disse. Nas últimas semanas, com o forte aumento de casos de covid-19 no país, impulsionados pela variante Ômicron, a população tem tido dificuldade de obter teste rápido na rede pública de saúde. Por causa da grande procura, tem faltado até mesmo os testes vendidos em farmácias.

