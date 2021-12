Ministério da Saúde diz que vacinação em crianças deve começar em janeiro

O Ministério da Saúde informou por meio de nota nesta segunda-feira (27), que a vacinação em crianças de 5 a 11 anos deve começar em de janeiro de 2022. Porém, a decisão só será definitiva após a consulta pública, onde esta previsão para iniciar a imunização será mantida apenas se o posicionamento não mudar até a conclusão do processo. "No dia 5 de janeiro, após ouvir a sociedade, a pasta formalizará sua decisão e, mantida a recomendação, a imunização desta faixa etária deve iniciar ainda em janeiro", diz a nota.



A liberação do imunizante da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos aconteceu no dia 16 deste mês pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Mesmo com a decisão da Agência com base em testes clínicos, Queiroga chegou a afirmar em entrevista que não havia emergência para decisão sobre a vacina para esta faixa etária. Já na nota divulgada nesta segunda, diz que o ministério deve incluir as crianças no PNO.



"A recomendação do Ministério da Saúde é pela inclusão das crianças de 5 a 11 anos na Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), conforme posicionamento oficial da pasta declarado em consulta pública no dia 23 de dezembro e reforçado pelo ministro da Saúde em manifestações públicas", disse a pasta.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.