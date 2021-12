Bebê morre e seis pessoas desaparecem em naufrágio com voadeira

Uma voadeira que transportava 13 pessoas afundou nesta segunda-feira (27), no Rio Araguaia, no sul do Pará. De acordo com a Polícia Militar, um bebê de oito meses morreu e seis pessoas estão desaparecidas, dentre elas, duas crianças. Seis passageiros foram resgatados com vida. Informações dão conta de que a embarcação furou e começou a entrar água. Rapidamente, a voadeira foi pro fundo do rio. O condutor não possuía habilitação e acabou preso.

