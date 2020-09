Menino de 7 anos morre após ser atingido por postes em campo de futebol

Samuel Vitor de Oliveira Rodrigues, 7, morreu após ser atingido por dois postes que estavam empilhados próximos ao campo de futebol, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na segunda-feira (28).

Segundo um site de notícias do Globo, a criança jogava futebol no campo e estava no intervalo do jogo, quando foi atingido nas pernas e na cabeça.

"Eles estavam sentados. Veio um poste deslizando e prendeu as perninhas dele e ele chegou a pedir ajuda, mas veio outro poste e bateu na cabecinha dele e ali ele já ficou, desacordado", contou a tia do menino, Mariana Silva, em entrevista ao Globo.

Os bombeiros foram chamados e tentaram reanimar o menino, que sangrava pela boca e pelo nariz. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas sofreu traumatismo craniano e não resistiu.

Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo lamentou o ocorrido e disse que dará todo suporte necessário à família e que vai apurar as causas do acidente.

O órgão destaca que "a área onde ocorreu o acidente estava sendo limpa para em seguida ser feita licitação para obras de revitalização".