Menina de 2 anos desaparece e é encontrada em móvel dentro de casa

Uma menina de apenas 2 anos mobilizou a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) e a comunidade de Rolândia, no norte do estado, após desaparecer na tarde de terça-feira (24). A criança foi encontrada dormindo dentro do guarda-roupa da própria casa.

O caso ocorreu no bairro Jardim do Lago. Segundo a PM, os pais da menina a deixaram sob os cuidados do avô na residência. Ao retornarem, não encontraram a criança, o que gerou grande apreensão.

O portão da casa estava aberto, o que intensificou a suspeita inicial de um possível sequestro. Diante da situação, a PM foi acionada e iniciou as buscas com o apoio de vizinhos e amigos da família.

Após 40 minutos de buscas intensas por toda a vizinhança, a menina foi finalmente localizada dentro de casa, dormindo tranquilamente dentro do guarda-roupa. A PM não divulgou quem encontrou a criança.