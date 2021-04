Membros do Parlamento Europeu criticam Bolsonaro: 'Necropolítica'

Os legisladores conservadores que participaram no debate também apresentaram críticas, mas sem mencionar o nome do presidente brasileiro.

Para a portuguesa Isabel Santos, a situação no Brasil é mais difícil por causa do "irracional negacionismo de Bolsonaro", a quem acusou de "fazer tudo para que a população não seja vacinada". "Não é um erro, e sim uma irresponsabilidade deliberada".

Outro eurodeputado espanhol, Jordi Solé, advertiu que a gestão da crise de saúde por parte do presidente brasileiro pode "transformar o país em uma incubadora de novas cepas" do coronavírus.

As discussões pretendiam analisar a relação entre a elevada desigualdade social e econômica e o avanço fora de controle da pandemia na região, mas as denúncias contra Bolsonaro acabaram por dominar a sessão.

Nesta quinta-feira (29), o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, virou alvo de críticas no Parlamento Europeu, em uma sessão para discutir a pandemia na América Latina. Durante o debate, foram criticados o "negacionismo" e a "necropolítica" do mandatário brasileiro.

