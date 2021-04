Veja como ficou definido os depoimentos dos ex-ministros da Saúde e atual

O grupo será convocado na condição de testemunha. Também foram aprovadas as solicitações de documentos oficiais que mostrem como foram as negociações para aquisição de vacinas e remédios utilizados no combate à pandemia, registros de compras de medicamentos sem eficácia comprovada e todos os dados que detalham a transferência de recursos para os Estados da federação e o Distrito Federal.

