'Melzinho do Amor' vira alvo de investigação após proibição no Brasil

Ainda segundo site, nos três últimos meses, as buscas pelo termo “melzinho do amor” no Google tiveram uma alta repentina. O termo teve seu auge na época da morte de Mc Kevin, que afirmou já ter usado a substância.

Segundo o G1, o produto é um estimulante sexual, anunciado como 100% natural e tem anúncios espalhados pela internet em sites populares de entrega e nas redes sociais. Além da descrição, eles fazem recomendações sobre a forma de consumo, no entanto, pesar da proibição, nem a Anvisa sabe a composição do produto, mas há suspeitas de que haja sildenafil, uma substância química que é a base de medicamentos contra impotência.

O 'Melzinho do Amor', que teve sua venda proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em todo Brasil, virou alvo do Ministério Público. Em Santa Catarina, marcas foram apreendidas e uma investigação foi aberta.

