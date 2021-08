MEIs têm até o fim do mês para pagar dívidas e evitar cancelamento do CNPJ

O procedimento pode ser feito por meio do Portal Simples Nacional. Quem não regularizar a situação, além de perder o CNPJ, também terá o nome incluído na dívida ativa do Estado.

Os inadimplentes podem parcelar a dívida, caso não tenham condições de pagar o total cheio, mas a negociação precisa ser feita antes do fim do prazo, segundo o Sebrae.

Microempreendedores individuais (MEI) que estão com DAS em atraso correm o risco de perder o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), caso não executem a quitação do valor até o próximo dia 31 de agosto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.