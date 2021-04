Mega-Sena sorteia dezenas valendo R$ 22 milhões; confira

O rateio ainda não foi divulgado para revelar se houve ou não uma aposta que acertasse todas as dezenas, mas isso deve ocorrer em breve no site da Caixa. Nos sorteios passados, o prêmio acumulou.

A Caixa Econômica Federal sorteou nesta quinta-feira (7) as dezenas do concurso 2.360, cujo prêmio estimado é de R$ 22 milhões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.