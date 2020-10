Mega-Sena: prêmio acumula em R$ 100 milhões

O prêmio de R$ 90 milhões da Mega-Sena deste sábado (03) acumulou e o valor subiu para R$ 100 milhões para quem acertar as 6 dezenas do próximo sorteio que deve acontecer na quarta-feira (07).

No concurso 2.305, a quina teve 124 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 48.190,57. Já a quadra teve 9.225 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 925,37.

Para participar, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.