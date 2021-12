Mega-Sena divulga dezenas do concurso 2.437

A Mega-Sena sorteou as seis dezenas do concurso 2.437 na noite deste sábado (11), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Quem acertar sozinho os números poderá levar o prêmio de R$ 3 milhões.

Dezenas sorteadas: 01 - 19 - 41 - 46 - 48 - 55

Para participar dos sorteios da Mega-Sena, basta realizar as apostas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou no site da Caixa Econômica Federal. É preciso fazer um cadastro no site e ser maior de 18 anos. Um número de cartão de crédito será solicitado durante o preenchimento do cadastro.