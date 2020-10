Mega-Sena de R$ 32 milhões: veja dezenas sorteadas

A caixa sorteou na noite desta quinta-feira (22), em São Paulo, as dezenas do concurso 2.311 da Mega-Sena, acumulada em R$ 32 milhões.

Os número sorteados foram: 03 - 05 - 09 - 35 - 43 - 60.

Caso exista ganhador, logo será informado pela caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.