A caixa Sorteou na noite deste sábado (3), em São Paulo, as dezenas do concurso 2.305, da Mega-Sena. O prêmio está estimado em R$ 90 milhões.

Os números sorteados foram 07 - 16 - 22 - 38 - 55 - 57.

O rateio ainda não foi divulgado pela Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.