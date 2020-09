Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 60 milhões

O prêmio da Mega-Sena acumulou neste sábado (26) e vai pagar R$ 60 milhões no próximo sorteio que acontece na quarta-feira (30), a partir das 20h, horário de Brasília.

O concurso foi realizado em São Paulo e nenhum apostador acertou as seis dezenas (03-07-17-20-48-50) sorteadas pela Caixa. De acordo com UOL, outras 145 apostas ganharam um prêmio de R$ 28.857,20 (cada) por terem acertado cinco dos números sorteados. Outras 8.431 apostas foram premiadas com R$ 708,99, valor para quem acertou a quadra.