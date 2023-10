Médicos podem ter sido assassinados por engano em quiosque do Rio

Os corpos de dois suspeitos, Philip Motta Pereira, mais conhecido como “Lesk”, e Ryan Nunes de Almeida, o “Ryan”, foram encontrados dentro de dois carros em áreas diferentes do Rio, junto com outros dois homens que ainda não foram identificados. As investigações continuam para confirmar ou refutar a tese da polícia.

