Médico descarta cirurgia em Bolsonaro e diz que obstrução se desfez

O médico Antônio Macedo que está cuidando de Bolsonaro descartou uma nova cirurgia e afirmou na manhã de hoje (4), que a obstrução intestinal que acometia o presidente se desfez. Segundo o boletim médico, Bolsonaro deve continuar internado no Hospital Vila Nova Star sem previsão de alta. Nesta terça-feira, ele inicia a dieta líquida e deve ficar em observação. O relatório diz que Bolsonaro está ativo, caminha pelos corredores do hospital, está sem febre e dores abdominais e apresenta quadro satisfatório.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.