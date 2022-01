Zé de Abreu ironiza melhora de Bolsonaro: 'Pum de Palhaço'

Após o presidente Jair Bolsonaro apresentar melhora do quadro de suboclusão intestinal, e médicos descartarem cirurgia, o ator José de Abreu ironizou a repentina recuperação do presidente através das redes sociais nesta terça-feira (4). "E segue o baile, e a mídia cai e ele conquista de volta seu gado. E no fim era só um pum de palhaço", escreveu em sua conta no Twitter. O boletim médico de Bolsonaro diz que "a evolução do paciente clínica e laboratorialmente segue satisfatória e será iniciada hoje uma dieta líquida. Ainda não há previsão de alta". Bolsonaro deu entrada no hospital na madrugada de segunda-feira (3) depois de sentir dores abdominais durante as férias em Santa Catarina.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.