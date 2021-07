Média de idade de mortes e de casos de Covid-19 apresentam queda

O índice da idade média dos casos e das mortes de Covid-19 apresentou uma queda, de acordo com o Boletim Observatório Covid-19, divulgado nesta quinta-feira (22) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“Convém ressaltar que houve uma inflexão na tendência de declínio. Para os casos, a média de idade das internações já chegou a 52,1 anos. Para os óbitos, a inflexão é mais evidente: a média da idade atingiu 59,4 anos”, afirmaram os especialistas.

De acordo com a Agência do Brasil, em comparação com o início do mês de junho, houve um aumento de internações entre idosos, que esteve em 27,2% na semana epidemiológica 23 e na 27 subiu para 31,8%. Os dados também mostram a redução de internações em leitos de terapia intensiva na faixa etária de 50 a 59 anos e uma interrupção no aumento na faixa de 40 a 49 anos na comparação entre as duas semanas epidemiológicas.