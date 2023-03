MEC vai aumentar o número de bolsas para formação de professores

O programa institucional de bolsas de iniciação oferece a estudantes da primeira metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das escolas públicas de educação básica. Já o programa de residência pedagógica foi criado para o aperfeiçoamento do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, na segunda metade do curso.

De acordo a Capes, das 253 instituições de ensino superior com projetos aprovados para o Pibid, 187 podem ter aumento no número de bolsas. Já nos projetos aprovados para residência pedagógica, das 230 instituições credenciadas, 92 atendem aos critérios para receber mais benefícios.

O Ministério da Educação vai aumentar em 54% o número de bolsas para formação de professores concedidas pela Capes, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Os benefícios serão ampliados no Pibid, Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, e no programa de Residência Pedagógica.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.