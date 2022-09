MEC erra e duplica quantidade de bolsas ofertadas na segunda chamada do Prouni

O Ministério da Educação cometeu um erro e duplicou bolsas de estudo ofertadas durante o processo de segunda chamada do Prouni.

O erro foi admitido por meio de e-mail oficial enviado a todas às instituições de ensino participantes do programa.

O documento dizia que as bolsas duplicadas seriam “excluídas do sistema” e que as universidades vão precisar refazer todas as operações do SisProuni, feitas desde 4 de setembro.

O MEC não deixou claro, porém, se candidatos já aprovados vão perder bolsas. Leia o e-mail completo aqui:

"O Ministério da Educação informa que realizou uma varredura no sistema do Prouni e identificou inconsistências que resultaram na oferta de bolsas duplicadas na segunda chamada do Prouni. Com o objetivo de garantir o cumprimento das regras do edital do Programa, e conforme orientação da Consultoria Jurídica da pasta, foram realizados os ajustes com a exclusão das bolsas equivocadamente geradas pelo sistema.

Assim, informamos que foi necessária a recuperação de backup do Sistema do Prouni do dia 04/09/2022. Isto significa que todas as operações realizadas no SisProuni desde o dia 04/09/2022 deverão ser refeitas.

O MEC reforça que a definição segue estritamente o edital e normativos do certame e que medidas para sanar os equívocos foram tomadas tão logo a situação foi identificada com o objetivo de garantir a equidade de condições previstas nos normativos. "