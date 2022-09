Em acidente chocante, carro é esmagado por caminhões em rodovia

Ainda não se sabe quais as causas do acidente.

A prefeitura do município disse que o paciente está com escoriações pelo corpo, consciente, estável e em processo de avaliação médica para cirurgia geral e ortopédica.

O motorista do carro, um homem de 58 anos, precisou ser socorrido após ficar preso às ferragens, com poucos ferimentos, como um corte no rosto, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para um hospital de Betim, conforme informações do G1.

