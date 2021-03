MEC cancela ofício que proibia manifestações políticas em universidades

O documento diz também que a Secretaria de Educação Superior mantém diálogo constante com as instituições da rede federal.

O objetivo, segundo o ministério, era orientar as universidades a "garantir o bom uso do recurso público", sem perder a garantia dos direitos de manifestação.

Segundo um site de notícias do Globo, no novo documento, a pasta volta atrás e afirma que não havia a intenção de "coibir a liberdade de manifestação e de expressão" no ensino superior.

