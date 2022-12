Marido mata esposa com caminhonete e diz para amigo que atropelou animal

Um homem de 52 anos confessou para a polícia ter sido o autor da morte da própria esposa, Katiane Rosa, de 38 anos, que teve uma das pernas arrancadas após o suspeito passar por cima da mulher com uma caminhonete em Rondonópolis, no Mato Grosso, no dia 3 de novembro deste ano.

Inicialmente, a polícia acreditava que o crime se tratava de um acidente, já que a vítima estava em uma motocicleta quando foi arrastada pelo condutor de um carro Hilux de cor branca, que fugiu sem prestar socorro.

O suspeito foi encontrado dias após o crime, com sinais de embriagues e confessando sobre o ocorrido com a esposa. Funcionários do local avisaram a polícia, que fez a detenção.

O dono da Hilux foi chamado na delegacia, e durante depoimento, disse que havia emprestado o veículo, e quando o suspeito devolveu, disse que havia atropelado um animal.

A motivação não foi divulgada, e o caso foi registrado como feminicídio.