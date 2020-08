Mais de 60 filhotes de shih-tzu são achados em porta-malas de carro

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia encontrou 63 filhotes de cachorro da raça shih-tzu, nesta sexta-feira (28), aglomerados no banco traseiro e porta-malas de um carro.

Segundo o G1, os agentes receberam uma denúncia de que um homem havia abandonado três filhotes na região de Tanquinho de Lençóis. A equipe saiu em busca do veículo dirigido por um homem de 56 anos.

Ainda segundo a publicação, os cães foram encontrados amontoados em 13 caixas plásticas e uma de papelão. As caixas com os filhotes estavam distribuídas no banco dianteiro, banco traseiro e porta-malas do veículos. Eles estavam debilitados, aparentavam desidratação e fraqueza, informou a PRF.

Os animais seriam vendidos para petshops da região. O homem assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência e os animais foram encaminhados para um órgão ambiental.