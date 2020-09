Mais de 200 médicos brasileiros morreram de Covid-19, diz sindicato

Segundo dados divulgados pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo, aproximadamente 244 médicos brasileiros morreram em decorrência da Covid-19, desde que a pandemia do novo coronavírus afetou o Brasil, em março deste ano. O primeiro óbito aconteceu no dia 22 de março, e o último, em 2 de setembro.

De acordo com o Sistema Globo, os homens são a maioria entre as vítimas com 88%. Além disso, 45% deles tinha mais de 60 anos. São Paulo é o estado que registrou mais mais mortos é São Paulo (51), seguido do Rio de Janeiro (40). Com aumento de mortes nos meses de abril e maio.

Ainda de acordo com o site, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e o Conselho Internacional de Enfermeiros (ICN, sigla em inglês) divulgaram no final de maio um outro levantamento segundo qual o Brasil é o país com mais mortes de enfermeiros devido à pandemia.

O Brasil atingiu o número de 127,001 mil mortes até esta segunda-feira (7), de acordo com o consórcio de veículos de imprensa.