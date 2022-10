Mãe é presa por abandonar filha de 5 anos em casa para ir ao bar: 'precisava beber'

Ao chegarem no local, os militares conseguiram entrar no apartamento após uma vizinha pegar a chave com a suspeita que estava em um bar próximo ao apartamento. A menina foi encontrada deitada na cama e a TV estava ligada.

De acordo com informações da polícia, a equipe foi acionada por um denunciante anônimo sobre a menina que estaria no apartamento há cerca de 12 horas sem comida e água.

Uma mãe de 38 anos foi presa por abandonar a filha, de 5 anos, no apartamento onde morava no bairro Vila Padre Anchieta, para ir a um bar em Campinas, São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.