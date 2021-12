Mãe de bebê encontrada em geladeira temia traficantes e escondeu gravidez

Porém, exames de necropsia apontaram que a criança nasceu viva e estava com o corpo desenvolvido, e o era do sexo feminino. O laudo indicou que o medicamento abortivo não causou a morte.

Segundo a polícia de Minas Gerais, a mulher não tem envolvimento com tráfico ou passagem por crimes. A mãe do bebê disse que já tinha dois filhos e não queria outro, o que a levou a tomar a decisão de comprar um remédio abortivo no valor de R$1.300. Ela se hospedou em um hotel, tomou o medicamento e a criança nasceu. A mulher explicou que dormiu e quando acordou o bebê estava morto.

