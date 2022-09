Mãe abandona bebê no lixo e finge ter encontrado criança para não ser presa

A mulher que tem outras duas filhas tinha dado à luz dentro de um banheiro durante a madrugada, e depois do parto passou mal e foi até um hospital. Durante o exame, a médica desconfiou da versão da mulher e a encaminhou para uma psicóloga, para quem ela confessou ter escondido a gravidez e o abandono do bebê segundo a TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.