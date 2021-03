Lula pode enfrentar juiz linha-dura após sorteio na Justiça

Já na 12ª Vara da Justiça Federal, o juiz Marcus Vinicius Reis Bastos é considerado de perfil mais garantista. Em outubro de 2019, ele absolveu o ex-presidente Michel Temer (MDB) da acusação de que atuou para obstruir as investigações da Lava-Jato, com base na gravação feita pelo empresário Joesley Batista

As varas em que os processos poderão ter seguimento são 10ª Vara, com os juízes Vallisney de Oliveira, titular, e Ricardo Leite, considerados mais duros; Vallisney já chegou a tornou Lula réu em uma ação de corrupção passiva na Operação Zelotes e impôs duras condenações em outros processos desta mesma operação.

Segundo o site de notícias Globo, o envio do caso para o Distrito Federal foi determinado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, após anular condenações de Lula, no entanto, não é possível saber se os quatro processo ficarão com um juiz ou se todos serão distribuídos.

