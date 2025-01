Lula passa por novos exames em Brasília e apresenta melhora

Em suas últimas aparições públicas, Lula afirmou estar bem e voltou ao trabalho, apesar do susto causado pelo incidente. A equipe médica, liderada pelos doutores Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, continua acompanhando o estado de saúde do presidente, que segue se recuperando bem.

A internação de Lula ocorreu após ele apresentar dores de cabeça e sofrer um novo sangramento, relacionado à queda que sofreu no banheiro de sua residência, em 19 de outubro. No dia 9 de dezembro, ele foi transferido para São Paulo, onde passou por duas cirurgias: uma para drenar o hematoma e outra preventiva, para evitar novos sangramentos.

O presidente Lula passou por novos exames médicos em Brasília nesta terça-feira (31), três semanas após ser internado em São Paulo para a drenagem de um hematoma na cabeça. O quadro de saúde de Lula continua melhorando, de acordo com boletim médico emitido pelo Hospital Sírio-Libanês, que destacou uma "reabsorção importante" da coleção subdural e um "ótimo estado" do presidente.

