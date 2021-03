Lula diz que não tem tempo para pensar em candidatura

Este foi o primeiro pronunciamento do ex-presidente após o ministro Fachin anular as condenações.

Lula também não poupou críticas ao atual governo. "Este país não tem governo, não cuida da economia, do emprego, do salário, saúde, jovem, meio ambiente. Há quantos anos vocês não ouvem a palavra investimento, desenvolvimento, distribuição de renda e criação de emprego?", questionou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.