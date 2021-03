Lula critica atuação de governo Bolsonaro na pandemia e cita Manaus

Lula também citou a cepa brasileira, que surgiu pela primeira vez no Amazonas ao falar que a doença está tomando conta do país. "A cepa de Manaus, pelo que ouvi os cientistas falarem, infecta e mata dez vezes mais que a anterior."

"Um presidente da república deveria ter um comitê de crise, e toda semana orientar os estados para como agir. Visitando as cidades, vendo as condições dos hospitais, trabalhando para ajudar a fazer hospitais de campanha, tentando evitar que faltasse oxigênio como faltou em Manaus. Ele não sabe o que é ser presidente da república", disparou.

O ex-presidente Lula criticou a atuação do governo de Bolsonaro na pandemia do coronavírus e citou a falta de oxigênio em Manaus, durante pronunciamento, nesta quarta-feira (10).

