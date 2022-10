Lula cita rachadinha e diz que Bolsonaro 'isolou o Brasil do mundo'; presidente rebate

Durante o último debate na TV Globo nesta sexta-feira (28), antes do 2º segundo, Lula e Bolsonaro se enfrentaram e acusaram um ao outro. O ex-presidente afirmou que Jair "isolou o Brasil do mundo" e até citou "rachadinha" e compra de imóveis da família do candidato à reeleição.

"O Brasil é mais isolado do que Cuba. Você não tem relação com ninguém, ninguém quer te receber. Graças a Deus nós deixamos uma história que as pessoas ainda têm confiança", disse Lula. "Diga por que você isolou o Brasil do mundo?", afirmou.

Do outro lado, Bolsonaro criticou o ex-presidente e disse que o governo dele deixou uma dívida bilionária. Segundo ele, a gestão do PT deixou "uma dívida de 900 bilhões de reais na Petrobras, 170 bilhões de dólares. Ainda roubou o fundo de pensão da Petrobras, da Caixa e dos Correios. Deixou no BNDES algo em torno de 400 bilhões. Deu 1 bilhões de dólares para Cuba e está nos dando o calote", disse Bolsonaro.