Lula chama Bolsonaro de 'ameaça ao planeta' ao falar da pandemia da Covid

"Infelizmente, nosso país é considerado hoje uma ameaça global, pela circulação descontrolada do vírus e o surgimento de novas mutações. É preciso que se diga que essa ameaça ao planeta tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro, um presidente da República que nega sistematicamente a ciência e que faz pouco caso do sofrimento do povo que jurou defender", escreveu o petista em uma carta divulgada nesta quarta-feira (07).

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a atuação do presidente Bolsonaro (sem partido) no enfrentamento da pandemia da Covid-19.

