Live de Bolsonaro transmitida no canal de Carlos é removida pelo Youtube

Bolsonaro está suspenso por uma semana, desde segunda-feira (25), depois de associar a Aids com a vacinação contra a Covid-19. De acordo com a Folha de S. Paulo, essa já foi a segunda vez que ele foi punido. Em caso de repetição, ele ficará impedido de publicar por 14 dias. Se no prazo de 90 dias, ele novamente desrespeitar as regras mais uma vez, o canal será removido de forma permanente.

Suspenso do Youtube, o presidente Jair Bolsonaro fez uma live no canal de seu segundo filho, o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos) e teve a transmissão removida pela plataforma, nesta sexta-feira (29). Em um comunicado, o Youtube informou que é vetada a publicação de "conteúdos de criadores que estejam sob alguma restrição".

