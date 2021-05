Líderes de 14 religiões fazem oração em frente a hospital para Bruno Covas

Segundo o Uol, estão presentes líderes católicos, protestantes, islâmicos, judaicos e do candomblé. A homenagem é conduzida pelo Núcleo Interreligioso do PSDB.

A notícia sobre o quadro irreversível Bruno Covas, que luta contra um câncer, comoveu líderes de religiões diferentes que se reuniram na porta do hospital Sírio-Libanês, na noite deste sábado (15), para orar pela saúde do prefeito de São Paulo.

