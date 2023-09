Líder religioso é preso suspeito de estuprar criança; vídeo mostra homem espionando vítima

Segundo o delegado, durante as investigações foi constatado que o homem tentou agarrar a criança, que conseguiu fugir. "Ele também ficava tentando verificar a menina no banho, jogava lanterna na casa, à noite, tentou entrar na casa e ela precisou trancar. Foram diversos atos”, explicou.

De acordo com o delegado Danilo Macedo, em entrevista ao G1, a casa do homem ficava no mesmo terreno da igreja onde ambos frequentavam. A residência do suspeito foi cedida pela congregação para ele morar.

