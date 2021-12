Laudo aponta que bebê encontrada em geladeira nasceu com vida

Ainda segundo informações da polícia, a menina nasceu com 2 quilos e 45 centímetros de altura, quando a mãe já estava com 38 semanas de gestação. O caso segue sendo investigado e o corpo da bebê ainda vai passar por mais exames que devem apontar a causa da morte.

De acordo com a polícia, a mãe da bebê, de 28 anos, estava sendo investigada pelo crime de ocultação de cadáver, e agora pode responder também por homicídio. Ela foi presa em flagrante no mesmo dia em que a bebê foi encontrada.

Exames de necrópsia apontaram que a bebê encontrada dentro de uma geladeira congelada com carnes, estava viva quando nasceu. Ela foi encontrada por uma mulher que fazia a limpeza do eletrodoméstico na última terça (30), na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

