Ladrão devolve objetos e faz bilhete de desculpas ao descobrir que roubou casa de delegado

Na ocasião, o assaltante usou um pé de cabra para arrombar a porta e fugiu levando 5 relógios e várias munições. Todo o material foi devolvido no endereço, acompanhado do bilhete. O roubo ainda está sendo investigado.

Um delegado da Polícia Civil teve a casa invadida e vários pertences roubados por criminosos no último fim de semana na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O caso seria só mais um, se o assaltante não tivesse voltado atrás e devolvido tudo com direito pedido de desculpa em um bilhete.

